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Medya İsrail'den 'Türkiye' rahatsızlığı! "Rusya-Ukrayna savaşında en büyük kazanan Erdoğan"
Medya

İsrail'den 'Türkiye' rahatsızlığı! "Rusya-Ukrayna savaşında en büyük kazanan Erdoğan"

İsrail merkezli gazete, Ankara'nın Ukrayna krizindeki duruşundan rahatsız oldu. Türkiye'nin iki ülke arasındaki denge siyaseti güttüğünü belirten gazete, Rusya-Ukrayna savaşında kazananın Erdoğan olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 19:09:00 -
İsrail'den 'Türkiye' rahatsızlığı! "Rusya-Ukrayna savaşında en büyük kazanan Erdoğan"

Türkiye, Moskova-Kiev hattında ateşkesi sağlamak için diyalog çağrılarında bulunmaya ve diplomasi çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın gerilime ilişkin duruşunu aktarırken, "Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

"Kazanan Erdoğan" yorumu

Siyonist İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer alan bir görüş yazısında, Ukrayna'da "şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan" olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeleme rolünün hem Moskova'dan hem de Batı'dan takdir topladığı belirtildi.

"Türkiye'nin iki ülkeyle iyi ilişkileri var"

İki ülke arasında savaş başladığında Erdoğan'ın NATO müttefikleriyle aynı çizgide kalarak Rusya'nın operasyonunu kınadığı aktarıldı.

Bununla birlikte Türkiye'nin Moskova'ya yaptırım uygulamadığı, Ankara'nın hem Moskova hem de Kiev'le iyi ilişkilere sahip olduğu anımsatıldı.

"Stratejik olarak dengeledi"

Yazıda, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken, Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli." denildi.

 

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