İsrail'den skandal karar: Kapatılıyor

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, UNRWA tarafından işletilen ve Filistinli çocuklar için hizmet veren Doğu Kudüs’teki okulların faaliyetlerine gelecek eğitim öğretim yılından itibaren son verme kararı aldı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'nın (UNRWA) okullarını Kudüs şehir yönetimi tarafından işletilen ve İsrail müfredatının uygulandığı okullara devredileceğini duyurdu. UNRWA Sözcüsü Sami Muşaşa ise ajansın henüz Doğu Kudüs'teki UNRWA okullarını kapatma kararı almadığını dile getirdi.

"Doğu Kudüs'teki hizmetlerini durdurmadı”

Muşaşa, UNRWA’nın 1950'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından verilen görev kapsamında Doğu Kudüs’te hizmet vererek, tesisleri denetlediğini dile getirerek, “İşgal makamları, 1967'den bu yana, UNRWA'nın varlığını ve UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki hizmetlerini durdurmadı” dedi. Sözcü, UNRWA ile İsrail arasında imzalanan, Tel Aviv’in kontrolü altındaki alanlarda UNRWA'nın görevini kolaylaştırma ve tesislerini korumayı içeren ikili anlaşmaya da dikkat çekti.

Kudüs eski Belediye Başkanı Nir Barkat da kapatma kararını memnuniyetle karşılayarak, “UNRWA, İsrail Devletine ve Yahudi halkına yönelik nefret ve teşviklerini okulları aracılığıyla tanıtıyor” dedi.

UNRWA’da yaklaşık 100 bin mülteci var

UNRWA, şehirdeki tek kamp olan 20 bin kişinin yaşadığı Şufat Mülteci Kampı’nı yönetiyor. Doğu Kudüs'teki Filistinlerin ellerinde oturma izinleri bulunmasına rağmen, İsrail vatandaşı olarak kabul edilmiyor ve belediye hizmetinde ayrımcılığa maruz kalıyor.

Ajansın, şehirdeki büyük bir tıp merkezinin yanı sıra, Kudüs, Şufat, Sur Baher, Silvan ve Vadi el-Cevz’de 5 okulu var.

Mültecilere, sağlık, sosyal ve finansal hizmetler sunan UNRWA’ya kayıtlı yaklaşık 100 bin mülteci bulunuyor.