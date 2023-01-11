İsrail'den sinsi Türkiye adımı! Hamas Ankara gelişmesini duyurdu: Kışkırtıyorlar

Hamas, İsrail medyasında Türkiye'nin liderliğinin hareketlerini kısıtladığı yönündeki haberleri yalanladı ve iki taraf arasındaki iyi ilişkileri vurguladı.

Hamas sözcüsü Hazem Qassem Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Haaretz gazetesinin "Türkiye'nin Hamas liderliğinin hareketlerini kısıtlaması" hakkında yayınladığı haberlerin yalan olduğunu ve İsrail medya makinesinin harekete ve onun liderliğine karşı kışkırtmasının bir parçası olduğunu doğruladı.

Kasım, Hamas'ın Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bunları geliştirmeye çalıştığını belirterek, hareketin tüm Arap ve İslam ülkeleri ile Filistin ve halkının davasına hizmet çerçevesinde güçlü ilişkilere işaret etti.

Pazartesi günü, İsrail gazetesi Haaretz'in internet sitesi, Türk yetkililerin, İsrail ile uzlaşma ve iki ülke arasındaki büyükelçi değişiminin tamamlanmasının ardından, Hamas liderliğinin topraklarındaki hareketlerine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya başladığını iddia etti.

İsrail gazetesine göre Türk istihbarat servisi, "Saleh al-Arouri" ve diğer iki kişi tarafından yönetilen "Hamas"ın Türkiye'deki hareketlerine ve karargahlarına kısıtlamalar getirmeye başladı.

Türkiye'nin şimdiye kadar İsrail'in hareketin liderlerini topraklarından sürme talebini reddettiğini, ancak hareket ve faaliyetlerine kısıtlamalar getirdiğini ve bunun "Salih el-Aruri"yi "Türkiye-Beyrut hattında" kalmaya zorladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Tevhidhaber