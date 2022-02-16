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Dünya İsrail'den kritik Türkiye açıklaması!
Dünya

İsrail'den kritik Türkiye açıklaması!

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Tel Aviv’in Ankara ile yakınlaşma sürecinde Hamas üyelerinin Türkiye'den sınır dışı edilmesini şart koşmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 15:46:00 -
İsrail'den kritik Türkiye açıklaması!

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Tel Aviv’in Ankara ile yakınlaşma sürecinde Hamas üyelerinin Türkiye'den sınır dışı edilmesini şart koşmadığını belirtti.

Bu süreçte İsrail’in Türkiye’ye hiçbir ön koşul sunmadığını vurgulayan İsrailli yetkili, "(Yakınlaşma konusunda Türkiye’ye) Biz bir şart koşmadık. Çok dikkatli biçimde iki taraftan karşılıklı jestler yapılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, bugün itibarıyla Filistin ve İsrail'e iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, heyetin Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve ülke yetkili makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Heyet, İsrail ziyaretinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.

 

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