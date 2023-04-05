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Gündem İsrail'den kalleş saldırı! Savaş uçakları bir anda havalandı...
Gündem

İsrail'den kalleş saldırı! Savaş uçakları bir anda havalandı...

Yeniakit Publisher
2023-04-05 07:47:00 -
İsrail'den kalleş saldırı! Savaş uçakları bir anda havalandı...

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına karşılık Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atılmasının ardından İsrail uçakları Gazze’yi bombaladı.

İsrail basınının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin batısında iki ayrı noktayı vurdu.

Saldırıda yaralanma veya can kaybına ilişkin İsrail veya Filistin tarafından açıklama yapılmadı.

Bu gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

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Yorumlar

ALLAHCC EN SEVDİKLEERİNİZİ SAPLAN SAMANA ÇEVİRSİN

AMİN

Eyman

Ya Rabbim! Bu mübarek ramazan ayı hürmetine müslüman kardeşlerimizi bu zalim Israil'in elinden kurtar. İlk kıblemiz kutsal mescid-i Aksa'yı, İsrail ve Amerika canavarlarının şerrinden kurtar, Kudüs özelinden, tüm müslümanları dünya zalimlerinin sömürüsüden kurtar. Amin.
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