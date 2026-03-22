'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı Hakan Fidan'dan savaş açıklaması! Hani laiklik? Halkın dini duygularını istismar ederek fitre toplayan Mansur nereye harcadıklarını göstermedi İsrail ve ABD'nin korktuğu oldu! Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi Avustralya’da Yaşlı Kurt Mata Fırtınası Esiyor Başkan Erdoğan‘dan Nevruz mesajı Yeni metro hattında geri sayım başladı: İstanbul’da ulaşım süreleri yarıya düşüyor! CHP'den İstanbul'a bayram hediyesi (!) Türkiye'den dev operasyon
İsrail'den İran'a misilleme: Tahran'da yaşlı çocuk demeden vuruluyor

İsrail ordusu, İran'ın daha önce gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak Tahran'daki rejim hedeflerine yönelik yeni bir bombardıman dalgası başlattığını duyurdu.

İran'ın İsrail'in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan operasyonlarının ardından bölgede gerilim en üst seviyeye tırmandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan resmi açıklamada, Tahran’da belirlenen askeri ve stratejik noktalara yönelik hava saldırılarının başladığı belirtildi.

Tahran semalarında dumanlar yükseliyor

Saldırının hemen ardından sosyal medyaya yansıyan amatör kamera görüntülerinde, Tahran'ın farklı noktalarından alevlerin yükseldiği ve şehrin yoğun bir duman bulutuyla kaplandığı görüldü. Yerel kaynaklar, patlama seslerinin şehrin pek çok noktasından duyulduğunu aktarıyor.

Misilleme zinciri ağır kayıplarla sürüyor

İran'ın daha önce gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun iki tanesinin önlenemediğini itiraf ettiği saldırılarda bilanço ağırlaşmıştı. Resmi verilere göre;

  • Dimona kentinde 51 kişi,
  • Arad kentinde ise 84 kişi olmak üzere,

toplamda en az 135 sivil yaralanmıştı. İsrail'in başlattığı bu son harekatın, söz konusu yaralanmalara ve stratejik tesislere yapılan saldırılara doğrudan bir yanıt olduğu ifade ediliyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik devam ederken, uluslararası kamuoyu gerilimin topyekun bir savaşa dönüşmesinden endişe ediyor.

Tahran’da geniş çaplı operasyon: İran’da İsrail bağlantısı iddiasıyla 97 gözaltı
Tahran’da geniş çaplı operasyon: İran’da İsrail bağlantısı iddiasıyla 97 gözaltı

Gündem

Tahran’da geniş çaplı operasyon: İran’da İsrail bağlantısı iddiasıyla 97 gözaltı

Siyonist İsrail’den Tahran’a yeni saldırı dalgası
Siyonist İsrail’den Tahran’a yeni saldırı dalgası

Dünya

Siyonist İsrail’den Tahran’a yeni saldırı dalgası

İsrail Tahran’a saldırdı: 7 çocuk şehit oldu!
İsrail Tahran’a saldırdı: 7 çocuk şehit oldu!

Dünya

İsrail Tahran’a saldırdı: 7 çocuk şehit oldu!

sünnileri öldürken ne düşünüyorlardı

sizce dünnilerin malalrı mülkleri helal deyip ne yapıyorlardı etme bulma dünyası <<mevlam neylerse güzel eyler

Endişem Yönetimden

Vasıfsız lar tarafından yönetiliyor olmak en büyük zaafımız. Yoksa savaşın sonunda İsrail yok olur, dünyada Amerikan hegamonyası biter.
