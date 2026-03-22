İsrail'den İran'a misilleme: Tahran'da yaşlı çocuk demeden vuruluyor

İran'ın İsrail'in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan operasyonlarının ardından bölgede gerilim en üst seviyeye tırmandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan resmi açıklamada, Tahran’da belirlenen askeri ve stratejik noktalara yönelik hava saldırılarının başladığı belirtildi.

Tahran semalarında dumanlar yükseliyor

Saldırının hemen ardından sosyal medyaya yansıyan amatör kamera görüntülerinde, Tahran'ın farklı noktalarından alevlerin yükseldiği ve şehrin yoğun bir duman bulutuyla kaplandığı görüldü. Yerel kaynaklar, patlama seslerinin şehrin pek çok noktasından duyulduğunu aktarıyor.

Misilleme zinciri ağır kayıplarla sürüyor

İran'ın daha önce gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun iki tanesinin önlenemediğini itiraf ettiği saldırılarda bilanço ağırlaşmıştı. Resmi verilere göre;

Dimona kentinde 51 kişi,

kentinde 51 kişi, Arad kentinde ise 84 kişi olmak üzere,

toplamda en az 135 sivil yaralanmıştı. İsrail'in başlattığı bu son harekatın, söz konusu yaralanmalara ve stratejik tesislere yapılan saldırılara doğrudan bir yanıt olduğu ifade ediliyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik devam ederken, uluslararası kamuoyu gerilimin topyekun bir savaşa dönüşmesinden endişe ediyor.