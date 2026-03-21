'Rüşvet' tutuklusu Rıza Akpolat'tan Özgür Özel'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş'taki konutu üzerinden büyük bir "değer operasyonu" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yıkım kararı olduğu gerekçesiyle 800 bin TL gibi cüzi bir rakama alınan taşınmazın, tapu devrinden hemen sonra kararın iptal edilmesiyle 13 milyon TL'lik bir servete dönüştüğü öne sürülüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın adının karıştığı bu "yıkım bilmecesinin" perde arkası aralanıyor.

OLAYIN ARKA PLANI: BEŞİKTAŞ'TAKİ TAŞINMAZ İDDİASI

İddialara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 22 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi'nde bulunan bir daireyi yaklaşık 800 bin TL bedelle satın aldı.

Söz konusu taşınmazın, satış sürecinde "yıkım kararı" bulunduğu gerekçesiyle düşük bedelle el değiştirdiği öne sürüldü. İddialar, taşınmazın gerçek piyasa değerinin bu nedenle yansımadığı yönünde yoğunlaşıyor.

"YIKIM KARARI" SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

İddiaya göre Beşiktaş Belediyesi tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde taşınmaz hakkında yıkım kararı alındı. Önceki mal sahibinin bu kararı kaldırmak için girişimlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı ileri sürüldü.

Satış sürecinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aracılık yaptığı iddiası da kamuoyuna yansıdı. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil.

DEĞER ARTIŞI İDDİASI: 800 BİN TL'DEN 13 MİLYON TL'YE

En dikkat çeken iddia ise tapu devrinin ardından yaşanan gelişmeler oldu. Buna göre, 2 Şubat 2022 tarihinde taşınmaz üzerindeki yıkım kararının kaldırıldığı öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından dairenin değerinin kısa sürede yaklaşık 12–13 milyon TL seviyesine yükseldiği iddia edildi. Uzmanlara göre, imar ve yıkım kararları gayrimenkul fiyatlarını doğrudan etkileyebilen kritik unsurlar arasında yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE SİYASİ TARTIŞMA

Konuya ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, taraflardan resmi ve detaylı bir açıklama bekleniyor.

Siyasi çevrelerde ise söz konusu iddialar üzerinden karşılıklı değerlendirmeler yapılırken, olayın hukuki boyutunun netleşmesi için somut belgelerin önemine dikkat çekiliyor.

GAYRİMENKULDE "YIKIM KARARI" NE ANLAMA GELİR?

Sabah'ın haberine göre; Gayrimenkullerde "yıkım kararı", yapının mevzuata aykırı olması veya riskli bulunması durumunda alınan idari bir karardır.

Bu karar, taşınmazın piyasa değerini ciddi şekilde düşürebilir

Kararın kaldırılması ise değer artışına yol açabilir

Süreç, belediyeler ve ilgili idari kurumlar tarafından yürütülür

Bu tür kararlar, yatırımcılar açısından yüksek risk ve fırsat barındıran unsurlar arasında gösterilir.

OLASI ETKİLER VE SÜRECİN GELECEĞİ

İddiaların doğrulanması veya yalanlanması, hem siyasi hem de hukuki açıdan önemli sonuçlar doğurabilir.

Kamuoyunda şeffaflık ve hesap verebilirlik tartışmaları artabilir

Gayrimenkul işlemlerinde denetim mekanizmaları yeniden gündeme gelebilir

Sürecin yargıya taşınması halinde yeni gelişmeler yaşanabilir

Özgür Özel hakkında ne iddia ediliyor?

Beşiktaş'ta düşük bedelle alınan bir dairenin, yıkım kararının kaldırılması sonrası değer kazandığı iddia ediliyor.

Taşınmaz neden düşük fiyata alınmış olabilir?

İddiaya göre, taşınmaz üzerinde "yıkım kararı" bulunması fiyatı düşüren ana etken olarak gösteriliyor.

Yıkım kararı nasıl kaldırılır?

İlgili idareye yapılan başvurular ve teknik incelemeler sonucunda karar iptal edilebilir.

Rıza Akpolat'ın rolü ne?

İddialarda, satış sürecinde aracılık yaptığı öne sürülüyor; ancak resmi doğrulama bulunmuyor.

Bu durum hukuki bir sorun oluşturur mu?

Somut deliller ve resmi incelemeler sonucunda hukuki değerlendirme yapılabilir.

Kaynak: Ahaber.com.tr