  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere ABD ile anlaştı iddiası! İslam Memiş yatırımcıya 'fırsat' deyip açıkladı! 21 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi Belçika'dan Hürmüz şartı: "Önce ateşkes, sonra misyon!" Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar! Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir! Almanya Irak'tan tamamen çekildi: Bağdat'ta NATO tahliyesi tamam! Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı'nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda Küresel haydut Trump'tan işgal sevkiyatı! Siyonist ortağı için Orta Doğu'ya binlerce katil asker gönderiyor
Dünya İsrail ve ABD'nin korktuğu oldu! Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemelerle karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu, yüksek tonajlı ve hassas güdümlü Emad füzeleri, çok başlıklı Kadir füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşta 22. güne girilirken Tahran'ın misillemeleri devam ediyor.

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 71'inci dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'e ait askeri hedefler ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerine yönelik saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Önceki saldırı dalgasının hemen ardından gerçekleştirilen hızlı ve kesintisiz operasyonda, işgal altındaki toprakların merkezinde yer alan Tel Aviv ile Rişon Letsiyon'daki bazı noktalar yüksek tonajlı ve hassas güdümlü Emad füzeleri, çok başlıklı Kadir füzeleri ve kamikaze İHA'larla vuruldu" denildi.

 

Açıklamada, "Ayrıca hedef listesinde yer alan ABD'ye ait Bağdat'taki Victoria Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki el- Kharj Hava Üssü aşamalı yıpratma stratejisi kapsamında bir kez daha kamikaze İHA'lar ve ağır füzelerle vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Savaşın ilk haftalarında elde edilen istihbarat doğrultusunda yeni saldırı yöntemlerinin devreye alındığı belirtilerek, "İstihbarat ve operasyon birimleri, düşmanın zayıf noktalarını tespit ederek yeni taktikler ve daha modern sistemleri sahaya sürmüştür. Bu süreçte savaş alanı düşman için her zamankinden daha dar ve daha zorlu hale gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Havada sıcak saatler! İsrail savaş uçağına saldırı
Dünya

İsrail Tahran'a saldırdı: 7 çocuk şehit oldu!
Dünya

İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu
Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Helal olsun İRANA,Çok değişik model ve etkili füzeleri varmış.

Fırat

Şu arıtma tesislerinin imha edilmesi gerek.İran bunu yapabilirse lanetlik kavim kesin ayaklanır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23