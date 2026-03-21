Şehrin dibinde çekmiyor: Köy bayramda sessizliğe gömüldü

IHA Giriş Tarihi:

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde yıllardır çözülemeyen şebeke sorunu, bayramda dahi iletişimi keserek köyü adeta sessizliğe mahkûm etti.

#1
Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır devam eden telefon şebekesi sorunu nedeniyle adeta iletişimden kopmuş durumda. Bayramda yakınlarıyla görüşmek isteyen mahalle sakinleri, telefonla konuşabilmek için yüksek tepelere çıkmak zorunda kalırken, yaşanan sorun köyde yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Mahallede özellikle genç nüfusun hızla azaldığına dikkat çeken vatandaşlar, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde iletişim kuramamanın kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

#2
Şebeke sorunu nedeniyle köyde kalmak istemeyen gençler birer birer göç ederken, köye gelen misafirlerin de aynı sebeple bir daha gelmek istemediği ifade ediliyor. Yaşanan iletişim sıkıntısının yalnızca günlük hayatı değil, sosyal yaşamı da olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bayram gibi özel günlerde dahi köyün eskisi gibi kalabalık olmadığına dikkat çeken mahalle sakinleri, "Telefon çekmediği için kimse gelmek istemiyor" diyerek duruma tepki gösteriyor.

#3
ŞEHRİN YANIBAŞINDA ÇEKMİYOR: Hasköy Mahallesi Muhtarı Erol Çelebi de yaşanan soruna sert sözlerle tepki gösterdi. Yıllardır çözüm beklediklerini ifade eden Çelebi, "Buradan şehir merkezi Malkara’ya 14 kilometre mesafe var. Bir telefon çekmez mi? Hangi şebekeden hat alırsak alalım hiçbir şekilde çekmiyor. Kim gelsin bu köye? Bu hatlara her ay çuvalla para ödüyoruz ama ilgilenen yok. İnsanlar köye gelmez oldu. Misafirlerimiz bile telefonlar çekmiyor diye gelmiyor. Vatandaş da zor durumda, biz de zor durumdayız. Bu bayram misafir bile gelmedi. Neden gelmedi? Telefonlar çekmedi diye" ifadelerini kullandı.

#4
Köy halkı, yetkililerden bir an önce kalıcı çözüm beklediklerini belirterek, iletişim sorununun giderilmemesi halinde Hasköy’ün tamamen boşalma riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

