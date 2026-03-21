Sağanak sonrası dereler coştu
Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi arttı.
Kambetepe köyünde coşan Kambertepe çayı çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların sağanak yağış ve yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir. Beklenen yağışların Malatya, Elazığ ve Bingöl'ün güney kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" denildi.