Skoda CEO’sundan çarpıcı açıklama: “Skoda Superb Türkiye için üretildi!”

Skoda CEO'sundan çarpıcı açıklama: "Skoda Superb Türkiye için üretildi!"

Klaus Zellmer, amiral gemisi Superb modelinin üretiminin yarısının Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı. Otomotiv devi, Türkiye pazarını stratejik merkez olarak konumlandırıyor.

Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, markanın en prestijli sedan modeli Škoda Superb hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Zellmer, Superb üretiminin yaklaşık yarısının Türkiye’ye ayrıldığını belirterek, “Bu araç adeta Türkiye için geliştirildi” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye’nin marka için ne kadar kritik bir pazar haline geldiğini gözler önüne serdi.

 

Škoda’dan Rekor Performans

Marka, 2025 yılında tarihinin en güçlü finansal sonuçlarına ulaştı.

  • Gelir: 30,1 milyar euro

  • Faaliyet kârı: 2,5 milyar euro

  • Toplam satış: 1 milyon 43 bin 900 adet

Bu performansla Škoda Auto, Avrupa’nın en çok satış yapan üçüncü otomobil üreticisi konumuna yükseldi.

 

Türkiye’de Güçlü Büyüme

Şirket yönetimi, Türkiye’deki başarının arkasında güçlü distribütör yapısının olduğunu vurguladı. Yüce Auto’nun müşteri memnuniyetindeki başarısı, markanın pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Zellmer ayrıca Avrupa pazarında büyümenin sınırlara yaklaştığını belirterek, Türkiye gibi dinamik pazarlara odaklanmanın önemine dikkat çekti.

 

Elektrikli Dönüşüm Hızlanıyor

Škoda Auto, elektrikli araç dönüşümünde de vites yükseltti. 2025 yılında elektrikli ve hibrit araç teslimatları iki katından fazla artarak 218 bin 700 adede ulaştı.

Bugün Avrupa’da satılan her dört Škoda modelinden biri elektrik destekli motorla yollara çıkıyor.

 

Yeni Hedef: Daha Fazla Elektrikli Model

Marka, Škoda Enyaq ve Škoda Elroq ile yakaladığı başarıyı, 2026’da piyasaya sunulacak yeni modellerle büyütmeyi planlıyor.

Esnek üretim sistemi sayesinde hem elektrikli hem de içten yanmalı araçları aynı hatta üretebilen şirket, değişen pazar koşullarına hızlı uyum sağlıyor.

 

Stratejik Mesaj Net: Türkiye Kilit Pazar

CEO’nun açıklamaları, Türkiye’nin sadece satış değil, stratejik planlama açısından da markanın merkezlerinden biri haline geldiğini gösteriyor.

Superb için yapılan “Türkiye’ye özel” vurgusu, otomotiv sektöründe dengelerin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.

