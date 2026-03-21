Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı
İsrail istihbarat birimi Mossad, İranlılardan Tahran'ın nükleer endüstrisi hakkında kendilerine bilgi sızdırmasını istedi. Daha 3 gün önce İran'da bir kişi İsrail'e bilgi uçurduğu gerekçesiyle idam edilmişti.
Mossad’ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik, "Nükleer endüstri alanında bilgiye erişiminiz varsa, bizimle konuşun.” ifadesi kullanıldı.
İran’ın nükleer çalışmalarına ilişkin bilgi sızdıranların “geleceğinin güvende olacağını” öne süren paylaşımda, İranlılardan Mossad'la güvenli bir kanal üzerinden iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.
Mossad'ın İranlılara yönelik paylaşımı Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırının ardından yapıldı.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarının “sığınak delici” bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.
3 GÜN ÖNCE İDAM EDİLDİ
Kuroş Keyvani isimli İranlı, 3 gün önce idam edildi. Gerekçe olarak İran yargı makamlarından şu açıklama yapıldı: "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi."