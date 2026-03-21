Spor Avustralya’da Yaşlı Kurt Mata Fırtınası Esiyor
Avustralya’da Yaşlı Kurt Mata Fırtınası Esiyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avustralya’da Yaşlı Kurt Mata Fırtınası Esiyor

Galatasaray’ın eski yıldızı Juan Mata, Oynadığı Melbourne Victory'de performansıyla ağızları açık bırakıyor.

Avustralya ekibi Melbourne Victory'de oynayan Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Mata, son haftalardaki muhteşem performansına bir yenisini daha ekledi.

İspanyol futbolcu, Central Coast Mariners FC'yi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada 1 gol, 1 asist yaptı. Juan Mata son 6 müsabakada 4 gol, 5 asistlik performans ile 9 gole direkt etki etti. Taraftarlar ise Mata'nın bu performansından çok memnun.

37 yaşındaki 10 numara 2022-23 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Mata, Cimbom'da 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

