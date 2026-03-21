İslam Memiş yatırımcıya 'fırsat' deyip açıkladı!

Altın ve gümüş fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş sürecinde beklenmedik şekilde düşüşe geçen ons altın 4.640 dolara, ons gümüş ise 70 dolara kadar geriledi. Yurt içinde de düşüş etkisini gösterdi; gram altın 7.000 TL seviyesinin altına inerek 6.600 TL’ye kadar düştü. Bu gerileme yalnızca ekranlarda değil, Kapalıçarşı’da da hissedildi. Gram gümüş ise 100 TL’nin altına indi.

Değerli metallerdeki bu düşüş sonrası yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Altın ve gümüşte yeniden yükseliş bekleniyor mu? Finans Analisti İslam Memiş, mevcut durumu değerlendirerek fırsatlara dikkat çekti.

ABD/İsrail - İran savaşıyla şok yaşayan altın ve gümüş fiyatları, petrol fiyatlarının rekor kırması ve Fed'in faiz kararının ardından bir kez daha sert düşüşe geçti. Yaşanan sert düşüşün ardından gram altın ve gümüş için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

ONS ALTIN 7 GÜNDÜR DÜŞÜYOR

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın, 7 günlük düşüş serisini dün tamamlandı. Haftalık olarak yüzde 6.60 kayıp yaşayan ons altın dünkü işlemlerde 4.500 dolara kadar geri çekildi. Günü yüzde 3,5 değer kaybıyla 4 bin 651 dolardan kapantan altın yeni günde yüzde 0,8 artışla 4 bin 689 dolara çıktı.

Ons gümüşte ise haftalık kayıp yüzde 10'a yakın. Dünkü işlemlerde 65 dolara kadar inen ons gümüş, yeni günde 70 doların üzerinde fiyatlanıyor.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI

Küresel piyasalarda yaşanan hareket ile gram altında savaş baskısı arttı. Son 3 haftadır gerileyen gram altın bayram öncesi son işlem gününde 7.000 TL'nin altına geriledi.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 altında 6 bin 624 liradan tamamladı. Haftalık yüzde 6'dan fazla kayıpla 6.608 TL'ye kadar indi.

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekranın yanı sıra Kapalıçarşı'da da düşüşler yaşandı. Fiziki gram altın kuyumcularda 7.000 TL'nin altına geriledi. Bugün ise 7.225 TL'den fiyatlanıyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 830 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 780 liradan satılıyor.

Gram gümüş ise haftalık yüzde 11 kayıpla 100 TL'ye geriledi. Dünkü işlemlerde 95 TL'ye kadar inen gram gümüş yeni günde 102 TL'den fiyatlanıyor. Kuyumcularda ise 110 TL'den işlem görüyor.

ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmaın İslam Memiş, altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşün ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Gram altının 7.000 TL seviyesine doğru gerilemesini değerlendiren Memiş, bu düşüşlerin geçici olduğuna işaret ederek,

"Bu fiyatlar çok kalıcı değil. Bu düşüşler kalıcı değil" ifadelerini kullandı.

Ons altındaki sert değer kaybını petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlayan İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcısının petrolü yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Petrol fiyatlarının %4 civarında prim yaparak 111-114 dolar seviyelerine çıktığını kaydeden Memiş, bu durumun emtia fiyatlarını baskıladığını söyledi. Yaşanan düşüşün kalıcı olmadığını savunan Memiş, "Bu fiyatların düşüşü kalıcı değildir. Özellikle altın almak isteyen, gümüş almak isteyen, altın borcu olan, düğün yapacak olan fırsat bekliyordu... Bence bunlar muhteşem fırsatlar" dedi.

GRAM ALTINDA BU FİYATLARI ARARSINIZ

Gram altın fiyatının serbest piyasalarda 7.020 lira seviyesine kadar gerilediğini ifade eden İslam Memiş, yatırımcıları fiziki altın bulma konusunda uyardı. Fiyatın 7.000 liranın altına sarkabileceğini ancak bu fiyattan fiziki ürün bulmanın zor olacağını belirten Memiş, durumu şöyle özetledi: ""7.200-7.300 lira seviyeleri bile ucuzdu. 7.020 lira seviyesine kadar geri sarkan bir trend var. Oldukça ucuz. Peki, 7.000 lira seviyesinin altından sarkabilir mi? Büyük bir ihtimalle sarkacak gibi duruyor. Fiyatın görülmesi ayrı bir şeydir; fiyata sahip olmak, o mala, o ürüne o fiyattan sahip olmak farklı bir şeydir. Bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum."

GÜMÜŞTE KISA VADELİ FIRSAT

Gümüş fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmeye de değinen Memiş, kısa vadede toparlanma ihtimaline dikkat çekti:

"Gümüş almak isteyen, gümüş ilavesi yapmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar; yani alacaksın, bir yıl unutacaksın... Onlar için problem yok. Yine alınabilir, kademeli bir şekilde alınabilir bir seviye zamanı geldi. Gümüşün gram fiyatında da 100 lira destek seviyesi var. Buradan tekrar tepki yükselişleri gelir diye ben tahmin ediyorum."