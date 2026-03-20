Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda

Milli ve manevi değerlerimize savaş açan, insanı "eşref-i mahlukat" sıfatından koparıp hayvandan aşağı bir seviyeye indirmeye çalışan hastalıklı zihniyet, sokaklarımızı kirletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Beyoğlu’nda yaşanan ve infiale neden olan "tasmali kadın" rezaletinin bir benzeri, bu kez bir sahil kordonunda sahnelendi. Çevredeki vatandaşların hayret dolu ve tiksinti dolu bakışlarına aldırış etmeyen iki şahıs, insanlık onurunu hiçe sayarak yürüyüş yaptı.

Bir gencin kız arkadaşına tasma takarak sahilde yürüttüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KİMSEYE ALDIRMADAN YÜRÜDÜLER

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kordon boyunda ilerleyen çift, o anları kaydeden kişilere aldırış etmeden yürüyüşlerine devam etti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, kullanıcılar arasında büyük tepki topladı. Görüntülerin kurgu bir video çalışması mı yoksa kişisel bir tercih mi olduğu henüz bilinmezken, emniyet birimlerinin konuyla ilgili inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.