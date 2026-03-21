Belediye değil sanki 'karşılıksız çek' merkezi! Beşiktaş kimlere emanet?

Beşiktaş halkının hizmet beklediği makamlar, son dönemde hizmetle değil; yolsuzluk iddiaları, tutuklamalar ve karşılıksız çeklerle anılıyor. İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi’nde görülen davada çıkan karar, yerel yönetimdeki yönetim zafiyetini ve ciddiyetsizliği bir kez daha tescilledi.

BAŞKAN BERAAT ETTİ AMA BELEDİYE "YASAKLI" OLDU

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve vekil başkan Rasim Şişman, geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada karşılıksız çek davalarından "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti. Ancak mahkemenin itirafçı Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’e kestiği toplam 212 milyon 374 bin 700 TL’lik adli para cezası, skandalın boyutunu ortaya koydu.

Daha da vahimi, mahkeme sadece şahıslara ceza kesmekle kalmadı; Beşiktaş Belediye Başkanlığı hakkında da "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" getirdi. İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ın belediyesi, tarihinin en büyük itibar kaybını yaşayarak adeta "karşılıksız çek" merkezi haline getirildi.

BELEDİYE HANGİ ELLERDE?

Kamu kaynaklarını yönetmesi gereken bir belediye başkan yardımcısının, 100 ve 112 milyon liralık karşılıksız çekler keşide etmesi ve bu çeklerin bir suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlere verilmesi, yönetimdeki büyük çatlağı gösteriyor. "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan Akpolat'ın kadrosundaki bu "itirafçı" ve "cezalı" isimler, Beşiktaşlıların vergilerinin nasıl bir ciddiyetsizlikle yönetildiğinin kanıtı oldu.

SKANDALLAR ZİNCİRİ: ANA DAVA HALA BEKLİYOR

İcra ceza mahkemesinin verdiği bu rekor ceza sadece bir başlangıç olabilir. Zira Rıza Akpolat’ın da yargılandığı "Ağır Ceza" dosyası hala devam ediyor. Avukatların bu davanın bekletilme talebi mahkemece reddedilse de, kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor:

Milyonlarca liralık karşılıksız çekler hangi karanlık pazarlıkların ürünü?

Beşiktaş Belediyesi’nin itibarı ve finansal güvenilirliği bu kifayetsiz yöneticiler eliyle daha ne kadar zedelenecek?

İtirafçı yardımcısına rekor ceza yağarken, "kadromdan haberim yoktu" savunması Beşiktaş halkını tatmin edecek mi?

Beşiktaş, bu denli büyük bir finansal kaosun ve idari yozlaşmanın yaşandığı bir "icra dosyası" haline getirilmeye layık değildir.