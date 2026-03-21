İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölge vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Misillemelerinin dozunu artıran İran, terör devleti İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölgeyi vurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılarla başlayan savaş 22. gününde de devam ediyor. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alırken; saldırılarda hayatını kaybeden İranlı sayısı binin üzerine çıktı.

İran'a yönelik kara harekatının da düşünüldüğü bildirilirken; İran İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını savaşın ilk gününden beri sürdürüyor.

İSRAİL'İN KRİTİK BÖLGESİNİ VURDU

İran son olarak ise İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Düzenlenen son saldırı anları kameralara yansırken; bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

 

20 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dimona bölgesinde İran füzesinin parçasının düşmesi neticesinde 20 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, binanın çöktüğü bölgede 5, bir füze parçasının isabet ettiği kamuya açık sığınakta ise 15 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

İRAN'IN NÜKLEER TESİSİ VURULMUŞTU

Öte yandan bu sabah İran'ın Natanz Nükleer Tesisi vurulmuş, İsrail ordusu, nükleer tesisi hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarılırken; Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtilmişti.

 

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde yine Natanz Nükleer Tesisini hedef almıştı. Bu saldırıda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar görüldüğünü teyit etmişti ancak herhangi bir radyolojik sorun beklenmediğini bildirmişti. Söz konusu saldırıda radyasyon artışı tespit edilmemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Yorumlar

Ali

SIYONIST SEYTANIN COCUKLARINDAN GEBEREN INSALLAH COKTUR BU GECE ISRAIL TEROR DEVLETI CEHENNEMI KESIN YASAYACAK ALLAHIN IZNIYLE INSALLAH KÖKÜNÜZ KURUR CAN CEKISEREK GEBERIRSINIZ VE BIZLER MUSLUMANLAR CIFTE BAYRAM EDERIZ INSALLAH ALLAHIM INSALLAH

ata

inyallah ucunda nükleer başlıklı olanı da bekliyoruz...
