İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi!
Çatalca'da yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkan, içinde polislerinde olduğu İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı midibüs devrildi. Kazada 3 polis ile 1 şoför yaralandı.
stanbul'un Çatalca ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi köy yolunda saat 14.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerinde bulunduğu midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bunun üzerine araçta bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 polis ve sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
'YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTIR'
Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2026 Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında İl Göç Müdürlüğü hizmetinde görev yapan midibüs, İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’nden Arnavutköy Geri Gönderme Merkezine dönüş yoluna geçtiği sırada virajı alamayarak yan devrilmiştir. Olayda araçta bulunan 3 polis memuru hafif yaralanmış olup, yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
