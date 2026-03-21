Soğuk dalga kapıda: Kar İstanbul’a yaklaştı!

Tekirdağ’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Ganos Dağı ve çevresi kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

İstanbul’un Silivri ilçesine yaklaşık 100 kilometre mesafedeki bölge, adeta kış manzarasına dönüştü.

Vatandaşlar Akın Etti: Kar Keyfi Başladı

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkarmak için bölgeye akın etti.

Kar topu oynayan, yürüyüş yapan ve fotoğraf çeken ziyaretçiler, bahar aylarında gelen bu sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“İzmir’de Yok, Burada Var”

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçilerden biri, farklı şehirlerdeki hava farkına dikkat çekti. Ilıman bölgelerde kar görülmezken, Ganos Dağı’nda kış manzarasının yaşanması dikkat çekti.

Soğuk Hava Dalgası Devam Ediyor

Bölgede hissedilen sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düşerken, kar yağışı yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, don, sel ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Bahar Ortasında Kış Geri Döndü

Uzmanlara göre bu tür ani hava değişimleri, iklimsel dalgalanmaların bir sonucu. Bayram tatilinde kar sürprizi yaşayan vatandaşlar için ise bu durum, unutulmaz bir deneyime dönüştü.