Siyasi partilerle bayramlaşan HÜDA PAR'dan mesaj: İsrail ve Amerika dünya barışı için büyük bir tehdit

Bayramlaşma programı kapsamında HÜDA PAR, AK Parti, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile bayramlaştı.

HÜDA PAR'ın kabul heyetinde, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Genel İdare Kurulu Üyeleri Hasan Bozdaş ve Hamdullah Er yer aldı.

Siyasi partileri genel merkezlerinde ziyaret eden heyette ise HÜDA PAR Genel Sekreteri Mehmet Hüseyin Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Murat Günaydın bulundu.

Bayramlaşmalarda, ABD-işgalci siyonistlerin İslam beldelerinde yaptıkları saldırı ve katliamlar başta olmak üzere Türkiye gündemindeki sorun ve sıkıntılar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona eren bayramlaşma programlarında, siyasetin dili ve üslubu da gündeme alındı.

İlk bayramlaşma HÜDA PAR ile AK Parti arasında gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma, basına açık gerçekleştirildi. Ev sahibi olarak söze başlayan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Bilgin Uygur, HÜDA PAR heyetinin bayramını tebrik etti.

"28 Şubat’tan bu yana Mescid-i Aksa ibadete kapatıldı"

HÜDA PAR Genel Sekreteri Mehmet Hüseyin Yılmaz ziyarette yaptığı konuşmada, “Gerçekten hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. 28 Şubat’tan bu yana Gazze’ye hiçbir insani yardım malzemesi girmedi. Biz burada belki mükellef sofralarda iftar açarken, onlar bir lokma ekmek bulamadılar. Bayram da hakeza Yine 28 Şubat’tan bu yana Mescid-i Aksa ibadete kapatıldı. Müslümanlar orada ibadetten mahrum bırakıldı. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın bu halde kalması ve iki milyara aşkın Müslümanın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa için bir şey yapamamak, İslam ülkeleri için bir utançtır. Bu konuda özellikle bölgede etkili gücüyle öne çıkan Türkiye’nin ağırlığını koyması gerekiyor ve koymalıdır." ifadelerini kullandı.

"Siyonist İsrail, bölge barışı için emperyalist Amerika ise dünya barışı için büyük bir tehdit ve tehlikedir"

Konuşmasının devamında Yılmaz, şunları aktardı:

"Bir diğer mesele ise şudur: 10 bin kilometre öteden gelip, yanı başımızda komşumuz olan İran’a saldıran bir Amerika var. israil, bölgesel çıkarları için kendi 'arz-ı mevud' çıkarları için; Amerika ise küresel çıkarları, petrol ve yeraltı zenginlikleri için İslam coğrafyasını bir şekilde tahakküm altına almaya, sindirmeye çalışıyor. Şu anda İran’ı işgal etme girişimi var. Bu işgal girişimde de maalesef biz (İslam coğrafyası ve bölge ülkeleri olarak) yeterli tepkiyi koyamadığımız için de pervasızlaşmış bir halde devam ediyor. Bölge ülkelerinden kara gücü olarak istifade edebilmek için sahte bayrak operasyonlarıyla, Türkiye dâhil birçok İslam ülkesine saldırı düzenlemekte ve dahil edilmeye çalışmakta. Şunu söyleyebiliriz: siyonist israil, bölge barışı için büyük bir tehdit ve tehlikedir. Emperyalist Amerika ise dünya barışı için büyük bir tehdit ve tehlikedir. Bu iki tehlikenin mutlaka önlenmesi gerekir. Bu, sadece Türkiye’nin ya da bölge ülkesinin yapabileceği bir iş değildir. Dünya ülkelerinin de bu konuda ağırlığını koyması ve tepki göstermesi gerekir. Ancak maalesef Birleşmiş Milletler bu konuda üzerine düşeni yapamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi, 'Dünya beşten büyüktür'; ama maalesef bunu ortaya koyamıyor. Dünya büyüklüğünü ortaya koyamıyor. Belki de birilerinin öncülük etmesi gerekmektedir."

"Amerika’nın bu savaşta başarılı olmaması savaşı kaybetmesi İslam coğrafyasının kaderini değiştirecek"

Bölge barışını muhafaza edebilmek adına, bölge ülkelerinin kendi topraklarını İran'a yönelik işgal girişiminde savaşında kendi topraklarını kullandırmaları gerektiğini aktaran Yılmaz, "Eğer bu sağlanabilirsek yani üsler ve toprak kullanılmazsa inşallah diyorum ki Amerika başarısız olacak ve Amerika’nın bu savaşta başarılı olmaması savaşı kaybetmesi İslam coğrafyasının kaderini değiştirecek. Belki Amerika'nın o oluşturduğu hipnoz küresel hakimiyet kaybolacak. Birçok ülke Amerika’ya kafa tutabilecek, karşı çıkabilecek ve hegemonyası bitecektir. ABD ve israilin zulmünün bittiği bir dünya ve bayramlara ulaşmak dileğiyle…" dedi.

"Şii-Sünni fitnesine düşmeyelim"

Türkiye’nin gücünü göstermesi gerektiğin ifade eden HÜDA PAR Genel Sekreteri Mehmet Hüseyin Yılmaz, "Gücün barış için kullanılması gerekir. Bu gücün, özellikle emperyalist ülkelerin ve siyonizmin zayıflaması yönünde değerlendirilmesi önemlidir. Bunun için İslam ülkelerinin ortak bir birlik oluşturması gerekmektedir. İslam ülkelerinin liderlerinin de daha bağımsız, daha cesur bir duruş sergilemesi; Amerikan hegemonyasından uzak bir anlayışla hareket etmesi bu birliğin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Eğer bu yönde samimi bir çaba ortaya konulursa, inşallah o günler gelecektir. Görüyoruz ki Amerika, meseleye sadece çıkar odaklı yaklaşmıyor. Nitekim yakın zamanda medyaya yansıyan bazı açıklamalarda, savaş bakanının söylediği 'bizim için Şii-Sünni fark etmez biz Müslümanlarla savaşıyoruz' yani bu yeni bir haçlı seferidir. Daha önce Irak işgali sırasında George Bush da benzer şekilde “Bu bir haçlı seferidir.” ifadesini kullanmıştı. Madem onlar o gözle bakıyor biz Müslümanlar halen niye bu konuda ortak bir savunmaya giremiyoruz. Haçlı seferlerinde olduğu gibi bir kısmımız haçlıların yanında yer alıyoruz bir kısmımız karşısında duruyor, direniyoruz. Yeni Selahaddinlerin çıkması lazım. Direnen insanların çıkması lazım. Mazlumun dili sorulmaz mazlumun yanında yer almak lazım. Nasıl ki tarihte Haçlı Seferleri sona erdiyse; bir Selahaddin Eyyubi çıktı, haçlı seferlerini bitirdi. Yine bir Seyfettin Kutuz çıktı ve Moğol istilasını durdurduysa, bu zulüm de sona erecektir. Yeter ki biz özümüze dönelim, birlik olalım ve ayrışmalardan uzak duralım. Şii-Sünni fitnesine düşmeyelim. Mezhep ve meşrep fitnesine düşmeyelim. İnşallah o olursa hem içeriden birliği sağlamış oluruz hem de bölgede birliği sağlamış oluruz." şeklinde konuştu.

"İnşallah Mescid-i Aksa da özüne dönecek"

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Bilgin Uygur ise, "Tabii yine hüzünlü ve buruk bir bayram yaşıyoruz. Maalesef bir tarafımız mahzun. İki yılı aşkın süredir Gazze'de devam eden soykırım ve zulüm, ateşkese rağmen hâlâ sürüyor. Bu sefer kapsamı daha da genişletilerek Batı Şeria ve Doğu Kudüs, Lübnan Mescid-i Aksa ibadete kapatılmış, bu en büyük zülüm. İnşallah Mescid-i Aksa da özüne dönecek, zulmünden o da kurtulacak. Rabbim inşallah bütün ümmetin bütün gönül coğrafyamızdaki mazlumların kardeşlerimizin felahına vesile kılsın Ramazan Bayramımızı. Tabi Ramazan; rahmet, mağfiret, birlik ve kardeşlik ayını geride bıraktık. Elhamdülillah Rabbim bayrama bizleri kavuşturdu. İnşallah milletçe hep birlikte huzur ve güven içinde; mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin de hüzünlerinin sona erdiği, feraha, felaha kavuştuğu nice bayramları Rabim hep birlikte göstersin." dedi.