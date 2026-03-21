Dünya Yunanistan cephesinden bomba! "Türkiye - İsrail savaşında..."
Yunanistan cephesinden bomba! "Türkiye - İsrail savaşında..."

Yunanistan cephesinden bomba! "Türkiye - İsrail savaşında..."

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis "İsrail bir taraftan suçlu, diğer taraftan da korkak. Kaybetme ihtimali olan bir savaşa girmez. Türkiye ise İsrail için çok 'büyük bir balık'. İsrail tüm bölge ve insanlık için açık bir tehlike." açıklamasında bulundu.

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı ve ekonomi profesörü Yanis Varufakis, 2015’te Yunanistan’ı sarsan büyük ekonomik krizin en dikkat çeken ismiydi. Mera25 adlı siyasi partinin lideri de olan Varufakis, Hürriyet Gazetesi'nden Duygu Leloğlu'na dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Türkiye, Yunanistan’ın başaramadığını yapıyor. ” diyen Varufakis Yunanistan’ı, ABD ve İsrail’in “uydusu” haline gelmekle eleştirdi.

"TÜRKİYE İSRAİL İÇİN BÜYÜK BALIK"

İsrail Başbakanı Binyamin için Türkiye’ye saldırmanın çok yanlış bir hesap olacağını kaydeden Varufakis, "İsrail bir taraftan suçlu, diğer taraftan da korkak. Kaybetme ihtimali olan bir savaşa girmez. Türkiye ise İsrail için çok 'büyük bir balık'. İsrail tüm bölge ve insanlık için açık bir tehlike. Filistin’de işlediği soykırım suçunu nihayete erdirmek için, bölgede sürekli bir savaş ortamına ihtiyaç duyuyor. Bir gün uyanacağız ve Filistinlilerin yok olduğunu göreceğiz." dedi.

"YUNANİSTAN İSRAİL'İN DE PENÇESİNDE"

1999’da başlayan ilişkinin Yunan halkının çıkarlarına zarar verdiğini söyleyen Varufakis, "Bu ilişkiyi utanç verici buluyoruz. O tarihten itibaren Yunan hükümetleri buna destek verdi. Bundan sonra Yunanistan, İsrail’in uydusu haline geldi. Bağımsızlığımızı kaybettik. Sadece ABD’nin değil, İsrail’in de pençesindeyiz. Başbakan Miçotakis, İsrail teknolojisi ile, kendi bakanlarını ve silahlı kuvvet mensuplarını dinlerken suçüstü yakalandı." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin korktuğu oldu! Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi

İsrail ve ABD'nin korktuğu oldu! Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi

Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde bir İsrail tankını hedef aldık

Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde bir İsrail tankını hedef aldık

İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölge vuruldu

İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölge vuruldu

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarında 3 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarında 3 Filistinli yaralandı

