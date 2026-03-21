SON DAKİKA
Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk
Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk

CENTCOM'dan yapılan açıklamayı ajanslar 'son dakika' koduyla dünyaya servis etti. Açıklamada "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemiyi vurduk" ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduklarını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

ABD ordusunun iki gün önce düzenlediği saldırının, kara kuvvetleri muharebe tarihindeki en uzun menzilli topçu atışı olduğunu kaydeden Cooper, hassas güdümlü füzelerle İran'a ait askeri altyapının hedef alındığını aktardı.

İran'ın son üç haftada muharebe kapasitesinde önemli ölçüde kayıp yaşadığını ileri süren Cooper, İran'a ait binlerce füze, gelişmiş insansız hava aracı (İHA) ve uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiğini savunduğu deniz unsurlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

 

Cooper, İran'ın füze ile İHA kullanım kapasitesinin çatışmanın başına kıyasla ciddi şekilde azaldığını iddia ederek, "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir süre içinde bir donanmanın en büyük imhası anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da "dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini" kurduklarını savunan Cooper, "Özellikle Körfez ortaklarımız, İran'ın binlerce İHA saldırısına karşı savunma yaparak ortaklıklarımızın gücünü açıkça gösterdi." dedi.

Cooper, bu hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bununla birlikte İran'ın o bölgedeki "seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneğinin azaldığını" öne sürdü.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!
Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!

Dünya

Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!

ABD’den İran Petrolüne Şok Karar!
ABD’den İran Petrolüne Şok Karar!

Ekonomi

ABD’den İran Petrolüne Şok Karar!

4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?
4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?

Gündem

4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?

Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri
Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri

Dünya

Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri

Çılgın

Yalan söylüyor sarı çıyan ve yardakcilari rezil oldular şeytan yavrusu israilin köpekliğini yapacağız diye bu mübarek bayramda mevla bu iki şeytan yavrusunu ve yardakcilarini yerle bir eder inşallah

Ramazan

Elimde olsa topunuzun köküne kibrit suyu dökerim ama şimdi sadece buğz edebiliyorum...!
