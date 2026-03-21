Ordu Valiliği duyurdu: Ünye açıklarında mühimmat yüklü deniz aracı imha edildi
Ordu Valiliği, Ünye açıklarında kıyıya vuran, mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen deniz aracının yaklaşık 4 kilometre açığa alınarak kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Ünye ilçemizin Yüceler Mahallesi'nde 20 Mart Cuma günü kıyıya vuran insansız deniz aracı, 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.