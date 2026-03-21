Hani laiklik? Halkın dini duygularını istismar ederek fitre topladılar! Mansur Yavaş nereye harcadıklarını göstermedi
Laikliği ayaklar altına alarak halkın dini duygularını istismar eden CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, fitre topladı. “FitreVer/FidyeVer” ve “KoliVer” kampanyaları kapsamında bu yıl 18 milyon 394 bin 970 lira toplandığını söyleyen Yavaş paraların nereye aktarıldığını göstermedi.
Yavaş paylaşımında şunları yazdı:
"Bayram; dayanışmanın, paylaşmanın ve bir arada olmanın en güzel adıdır. “FitreVer/FidyeVer” ve “KoliVer” kampanyalarımıza destek olan kıymetli hemşehrilerimizin katkılarıyla bu yıl da 18 milyon 394 bin 970 TL’lik destekle binlerce ailenin yüzü güldü. İyiliği büyüten tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
Ramazan Bayramı’nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize umut getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."
Paraların nereye aktarıldığını göstermedi
Laikliği ayaklar altına alarak halkın dini duygularını istismar eden Yavaş, toplanan paraların nereye aktarıldığını göstermedi.
