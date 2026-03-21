Hani laiklik? Halkın dini duygularını istismar ederek fitre topladılar! Mansur Yavaş nereye harcadıklarını göstermedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “FitreVer/FidyeVer” ve “KoliVer” kampanyalarının toplamında 18 milyon 394 bin 970 TL’lik yardım toplandığını açıkladı.

Yavaş paylaşımında şunları yazdı:

"Bayram; dayanışmanın, paylaşmanın ve bir arada olmanın en güzel adıdır. “FitreVer/FidyeVer” ve “KoliVer” kampanyalarımıza destek olan kıymetli hemşehrilerimizin katkılarıyla bu yıl da 18 milyon 394 bin 970 TL’lik destekle binlerce ailenin yüzü güldü. İyiliği büyüten tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Ramazan Bayramı’nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize umut getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Paraların nereye aktarıldığını göstermedi

Laikliği ayaklar altına alarak halkın dini duygularını istismar eden Yavaş, toplanan paraların nereye aktarıldığını göstermedi.