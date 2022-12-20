İsrail'den gelişmiş bir nükleer anlaşma için İran'a baskı yapılması çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'daki şartlardan istifade ile baskı kurularak gelişmiş yeni bir nükleer anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Maarif gazetesine göre, Gantz, İsrail hükümeti basın ofisi tarafından düzenlenen Yahudi Medya Zirvesi adlı yıllık konferansta konuştu.

"İran birinci dereceden bölgesel ve küresel bir meydan okuma içindedir ve yalnızca böyle olması İsrail için tehdittir." diyen Gantz, NATO'nun Ukrayna'daki koordinesi gibi, uluslararası toplumdaki ortakların İran'la ilgili koordineli şekilde hareket etmeye itilmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın nükleer alanda geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşması konusunda uyarıda bulunan Gantz, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman kritik, İran şu anda iç sorunlardan, ekonomik zorluklardan ve Ukrayna'ya yönelik saldırılar için (Rusya'ya) silah tedarik etmesi sebebiyle uluslararası tepkiden dolayı muzdarip ve sorun yaşıyor. Şimdi askeri, istihbarat ve siyasi işbirliğini derinleştirmeliyiz."

Gantz, "Şimdi İran'a nükleer ilerlemesini durduran gelişmiş bir nükleer anlaşma için baskı yapma zamanı" diyerek uluslararası güçlere çağrı yaptı.

Söz konusu baskının başarısız olması durumunda ise Gantz, "Herkesin İran saldırganlığına karşı güç kullanımı ve güç gösterisinde bulunması gerekir. Şimdi yapılması gereken faaliyet vakit geçmeden korunmak olmalıdır." teklifinde bulundu.

- İran ile UAEA arasındaki anlaşmazlık

İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirilmemiş 3 yerde nükleer bulguların tespit edilmesi ve söz konusu nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetimine yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.

İran, 2 Kasım'da UAEA ile farklılıkları azaltmak için Viyana'ya bir heyet gönderdiğini duyurmuş, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'ın son toplantıda "yeni bir şey sunmadığını" söylemişti.

İran'ı nükleer programı konusunda UAEA ile işbirliği yapmamakla suçlayan ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, UAEA Yönetim Kurulu'na, İran'ın "UAEA ile derhal işbirliği yapmasını" vurgulayan bir karar hazırlamıştı.

UAEA Yönetim Kurulu'nda 17 Kasım'da oylanarak 35 ülkeden 26'sının oyunu alan kararda, UAEA ile yeterli işbirliği yapmamakla suçlanan İran'a, "bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına ilişkin derhal kabul edilebilir bir teknik açıklama sağlama" çağrısı yapılmıştı.