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Dünya İsrail'den eğitim kararı
Dünya

İsrail'den eğitim kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 01:43:00 -
İsrail'den eğitim kararı

İsrail ordusu, İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle iki gün ara verilen okulların bugün itibarıyla yeniden açılacağını ve toplanma yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 00:00'dan itibaren güvenlik politikalarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Bu bağlamda ülke genelindeki eğitim çalışmalarını yeniden başlatma kararı alındığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların bir araya gelerek toplanmalarına ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığına işaret edildi.

İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidi nedeniyle ülke genelinde okulların 13-14 Nisan günlerinde tatil edildiğini duyurmuştu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
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İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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