İsrail'den Beyrut'ta suikast! Az önce haber geldi: Hizbullah’ın ikinci ismi öldü...

Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın ikinci adamı Haytham Ali Tabatabai'yi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın ikinci adamı Haytham Ali Tabatabai'yi öldürdüğünü açıkladı. Tabatabai'nin Hizbullah liderliğindeki rolü ve saldırının sonuçları üzerine kritik yorumlar yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'yi öldürdüğünü iddia etti.

 

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Ordu, saldırıda hedef alınan Hizbullah'ın iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü iddia etti. Tabatabai'nin Hizbullah'ın deneyimli ve önemli bir ismi olduğunu aktaran ordu, Tabatabai'nin Hizbullah liderliğinin çoğunun öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı savaşı yönetmekten sorumlu yetkili olduğunu öne sürdü. Ordu, Hizbullah'ın yeniden yapılanması ve silahlanmasına yönelik her türlü girişime karşı harekete geçileceğini ve İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için kararlılıkla hareket edileceğini vurgulayarak, İsrail'in Lübnan ile mutabık kalınan anlaşmalara bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Hizbullah yetkilisi Mahmud Qomati, İsrail'in üst düzey bir ismi hedef aldığını doğrularken, kimin hedef alındığını belirtmedi. Qomati, saldırının düzenlediği bölgede yaptığı açıklamada saldırının sonucunun henüz bilinmediğini aktararak, İsrail'in saldırı ile yeni bir kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı.

Hizbullah, Haytham Ali Tabatabai'nin akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı.

