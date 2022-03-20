İsrail'den ABD'ye tepki: Çok endişeliyiz

İşgalci İsrail'in Başbakanı Naftali Bennett, "ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesinden çıkarma niyetinden çok endişeli olduklarını" söyledi.

Bennett, haftalık kabine toplantısında konuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelere değinen Bennett, "ABD'nin İran'ın çirkin talebine boyun eğme ve İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesinden çıkarma niyetinden çok endişeliyiz." dedi.

Bennett, Devrim Muhafızlarının "dünyanın en büyük ve en kanlı terör örgütü olduğunu" ileri sürerek, "Bu sadece İsrail'in sorunu değil. ABD'nin bölgedeki müttefikleri gibi diğer ülkeler de her gün bu örgütle karşı karşıya. Son yıllarda barışçıl ülkelere füzeler ateşlediler, İsrail ve diğer ülkelere İHA'lar fırlattılar." diye konuştu.

İsrail Başbakanı, diğer ülkelerin İran'la varacağı anlaşmalara bağlı kalmayacaklarına işaret ederek, "Ne yazık ki İran'la nükleer anlaşmayı neredeyse her ne pahasına olursa olsun imzalama kararlılığı var. Buna dünyanın en büyük terör örgütünün, terör örgütü olmadığını söylemek de dahil. Bu çok yüksek bir bedel. Bu talihsiz karar alınsa bile İsrail devleti, Devrim Muhafızlarına terör örgütü muamelesi yapmaya ve ona karşı diğer terör örgütlerine yaptığı gibi hareket etmeye devam edecektir. Her zaman olduğu gibi geleceğimizi sözle değil, eylemlerimizle belirleyeceğiz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakereler kapsamında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve anlaşmanın yenilenmesi hedefleniyor.

Uluslararası basında müzakereler sonucu ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesinden çıkarılabileceğine yönelik haberler yer almıştı.