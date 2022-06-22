  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’den 45 kilometrelik yeni ‘Utanç duvarı’
Dünya

İsrail’den 45 kilometrelik yeni ‘Utanç duvarı’

Filistin’i yıllardır zulümle işgal altında tutan terör devleti İsrail, zulmün, saldırıların tümü kendisinden gelmesine rağmen yılar önce başlattığı Gazze çevresine “utanç duvarı” projesini tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:04:00 -
İsrail’den 45 kilometrelik yeni ‘Utanç duvarı’

YENİ AKİT  ANKARA

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın, Batı Şeria'nın kuzeyindeki temas hattı boyunca 45 kilometrelik güvenlik duvarı inşa etmeye başladığı” belirtildi.

Açıklamada, 9 metre yüksekliğindeki “devasa bir beton duvarın, koruma prosedürleri ve diğer teknolojik önlemleri içereceği” kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23