İsrail’den 45 kilometrelik yeni ‘Utanç duvarı’
Filistin’i yıllardır zulümle işgal altında tutan terör devleti İsrail, zulmün, saldırıların tümü kendisinden gelmesine rağmen yılar önce başlattığı Gazze çevresine “utanç duvarı” projesini tüm hızıyla sürdürüyor.
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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın, Batı Şeria'nın kuzeyindeki temas hattı boyunca 45 kilometrelik güvenlik duvarı inşa etmeye başladığı” belirtildi.
Açıklamada, 9 metre yüksekliğindeki “devasa bir beton duvarın, koruma prosedürleri ve diğer teknolojik önlemleri içereceği” kaydedildi.