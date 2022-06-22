İsrail'deki siyasi kriz Yahudi yerleşimcileri korkuttu

Koalisyon hükümetinin çökmesiyle Yair Lapid'in geçici olarak başbakanlık koltuğuna oturacağı haberi, Yahudi yerleşimciler arasında endişelere yol açtı.

Sağ kesimden hükümet politikaları üzerinde denge sağlayacak hiçbir temsilci olmadan kurulacak bir sol hükümetin politikalarından endişe duyan Yahudi yerleşimciler, İsrail içerisinde tartışmalara yol açan bazı bölgelerde tahliyelerin artmasından korkuyor.

Koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından, Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz liderliğindeki yeni geçici hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Samiriya bölgesinde bulunan Homeş yerleşiminin tahliyesi hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

Nihai kararların verileceği yerler arasında ayrıca "Judea ve Samaria" yerleşim birimleri yer alıyor. Bölgedeki Yahudi yerleşimciler Gantz'ın kendilerine karşı bir savaş ilan ettiğini öne sürüyor.

Söz konusu bölgedeki Yahudi yerleşimciler "İsrael Hayom"a verdikleri demeçte, geçici hükümetin olası kararlarını istişare etmek üzere bir araya geleceklerini duyurdu.

Bazı üst düzey yerleşimciler ise bölgedeki Yahudileri nihai tahliye kararlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Öte yandan İsrail ordusundan yetkililerin bölgeyi ziyaret ederek yakın bir zamanda tahliyelerin ihtimal dahilinde olduğunu aktardığı bildirildi.

Kaynak: Mepa News