İsrail'de yargı düzenlemesine tepki: İsrail polisi Tel Aviv'de, gösterilere sert müdahale etti! Flaş gelişme

KUDÜS (AA) - İsrail'in Tel Aviv kentinde, Başbakan Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirmeye çalıştığı ancak protestolar nedeniyle ertelenen yargı düzenlemeleri karşıtı gösteride 2 polisin yaralandığı, 5 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, İsrail polisi, Tel Aviv merkezindeki Ayalon Caddesi'ni demir bariyerlerle kapatmaya çalışan ve ateş yakan göstericilere müdahale etti.

TOMA, göz yaşartıcı ses bombası ve atlı birliklerle göstericileri dağıtmaya çalışan polislerden 2'si atılan cam şişelerle yaralandı.

Yediot Ahronot Gazetesi ise olayda 5 göstericinin gözaltına alındığını, Ayalon Caddesi yakınlarında yargı düzenlemesi karşıtları ile destekçileri arasında da arbede yaşandığını yazdı.

Göstericiler, Netanyahu’nun yargı düzenlemesini tamamen durdurmayıp sadece ertelemesi nedeniyle gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

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- Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferlerin durdurulduğu açıklandı.

Öte yandan ABD'den İsrail açıklaması! İddiaları reddetti!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun İsrail'deki protestolarının ABD tarafından fonlandığı iddiasını reddetti.