İsrail'de yapınca gerginlik yaratıyor! Bizde olunca ses yok

CHP Genel Başkanı ve 7'li Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.



Ayakkabı ile seccadeye bastı Sözcü haberi görmedi

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.

Daha önce seccadeye bastığı için İsrail askerini manşete taşıyan ve yaptıkları hareketi "gerginlik yarattı" diye ifade eden Sözcü gazetesi Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını gazetesinde yer vermedi.

FETÖ'de seccadeye basarak fotoğraf çektirmişti

FETÖ Terör örgütü lider de ayakkabıları ile seccadeye basmış ve vermek istediği mesaj günlerce tartışılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı bir mesaj içeriyor mu? Bunu kimse bilmiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamza Dağ tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafına ilişkin "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya görüntüye tepki

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına "Yazıklar olsun" "Bunlar milli değil" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Gelen tepki üzerine;

"Seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" diyen Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.