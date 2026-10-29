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Dünya İsrail’de seçim bitti Hizbullah’tan sert mesaj: Topraklarımızdan çıkın!
Dünya

İsrail’de seçim bitti Hizbullah’tan sert mesaj: Topraklarımızdan çıkın!

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İsrail’de seçim bitti Hizbullah’tan sert mesaj: Topraklarımızdan çıkın!

İsrail’de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail’de iktidara kimin geleceğinin kendilerini ilgilendirmediğini belirten Kasım, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesini istedi.

İsrail’de parlamento seçimlerinin ardından hükümet hesapları yapılırken Lübnan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada İsrail seçimlerini de değerlendirdi.

Kasım, İsrail’de sandıktan hangi siyasi blokun çıktığından ziyade İsrail’in Lübnan topraklarındaki askeri varlığının kendileri açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

“KİMİN YÖNETTİĞİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR”

İsrail seçimlerinin ardından konuşan Kasım, Tel Aviv yönetimine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'i kimin yönettiği bizi ilgilendirmiyor. Ancak işgalini sürdüremeyeceğini bilmeli ve topraklarımızdan çıkmalı.”

Kasım'ın sözleri, İsrail'deki seçimlerin hemen ardından bölgeden gelen en dikkat çekici açıklamalardan biri oldu.

SİLAH BIRAKMA TARTIŞMALARINA KAPILARI KAPATTI

Hizbullah lideri konuşmasında örgütün silahsızlandırılmasına ilişkin tartışmalara da değindi.

İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığı devam ettiği sürece Hizbullah'ın silah bırakmasının gündeme dahi getirilemeyeceğini belirten Kasım, bu konudaki tutumlarının değişmediğini kaydetti.

“DİRENİŞE DEVAM EDECEĞİZ”

Kasım, ABD öncülüğünde Lübnan ile İsrail arasında haziran ayında imzalanan çerçeve anlaşmasına yönelik itirazlarını da yineledi.

Söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını belirten Hizbullah lideri, İsrail'e karşı “direnişe devam edeceklerini” açıkladı.

26 HAZİRAN'DA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

İsrail ile Lübnan arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların sona erdirilmesi amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda görüşmeler gerçekleştirilmişti.

İki taraf, 26 Haziran'da anlaşmazlıkların çözülmesi ve uzun vadeli barışın sağlanmasını amaçlayan bir çerçeve anlaşmaya imza atmıştı.

Ancak Hizbullah yönetimi anlaşmaya yönelik itirazını sürdürüyor.

İsrail'deki seçimlerin ardından Naim Kasım'ın yaptığı son açıklama, Tel Aviv'de hükümet değişse dahi Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığına ilişkin tutumunda değişiklik olmayacağı mesajı olarak değerlendiriliyor.

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Yorumlar

SELAM

Lanetli siyonist ler işgal ettiği yerden , ancak güçlü bir İslami ittifakla olur. O da şu anda hafter sisi, Ürdün, bae , CHP, küvet, Azerbaycan, bunlarlamı güçlü bir İSLAM İTTİK OLACAK ???
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