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Aktüel

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 21:21:45 -
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 21 bini geçerken, aktif vakalardaki yükseliş de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 459 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 308'e, vaka saysının da 21 bin 467'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, hastalardan 27'sinin durumunun ağır olduğu ve 15 bin 860 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 5 bini aştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 560'a yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

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