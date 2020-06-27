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Dünya

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı artıyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 421'e ulaşırken, can kaybı 317'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:19:00 -
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 317'ye ulaştığı, 621 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 23 bin 421'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 41'inin durumunun ağır olduğu, 17 bin 2 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 6 bini geçti

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 6 bin 102'ye yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

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