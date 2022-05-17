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Dünya İsrail'de koronavirüs test uygulaması 20 Mayıs’tan itibaren kaldırılıyor
Dünya

İsrail'de koronavirüs test uygulaması 20 Mayıs’tan itibaren kaldırılıyor

Koronavirüs nedeniyle ülkeye girişlerde istenen koronavirüs test uygulamasının, 20 Mayıs’tan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:02:00 -
İsrail'de koronavirüs test uygulaması 20 Mayıs’tan itibaren kaldırılıyor

İsrail’de koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz’dan ülkeye girişle alakalı yeni bir açıklama geldi.

Bakan Horowitz tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkeye girişlerde zorunlu kılınsan koronavirüs test uygulamasının kaldırılacağı belirtildi.

AA’nın haberine göre; söz konusu uygulama 20 Mayıs’tan itibaren son bulacak.

Uçuşlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Horowitz, uluslararası uçuşlarda maske takılması zorunluluğunun da 23 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını belirtti.

İsrail, hastane, uçak, yaşlı bakımevi gibi yerler haricinde maske takılması zorunluluğunu nisan ayında kaldırmıştı

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