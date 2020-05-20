  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ikinci çeyrekte yüzde 37,7 daralacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?
için kalan
Aktüel

İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:48:59 -
İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayının sonlarından itibaren kapatılmaya başlanan ülkedeki tüm ibadethanelerin bugünden itibaren yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile yaptığı istişare sonrası ülkedeki ibadethanelerin yeniden açılmasına karar verdiğini belirtti.

İbadethanelerin kişisel temizlik, maske kullanımı, iki metrelik aralıklarla ibadete durmak ve 50 kişiyi aşmamam şartıyla açılacağına işaret eden Netanyahu, cami ve kiliselerin de dahil olup olmadığına ayrıca yer vermedi.

Ancak İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, söz konusu kararın ülkedeki cami ve kiliseleri de kapsadığı, Ramazan Bayramı’ndan sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın da ibadete açılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 278 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 16 bin 659'a yükseldi.

İsrail yönetimi, cuma günü Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirdiği tedbirleri gevşetirken, açık alanda sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği düğünlerin önünü açmıştı.

İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı