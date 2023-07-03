İsrail'de göstericiler toplandı, hükümeti uyardı! Tartışmalı sözler, sloganlar sonrası müdahale geldi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesine karşı yüzlerce gösterici, Ben Gurion Havalimanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı oluşturulan protesto hareketinin çağrısı üstüne havalimanına geldi. İsrail polisi güvenlik önlemleri alırken, göstericiler çarpıcı sözler atarak terminal binasına girdi. Polis ve göstericiler içinde arbede yaşandı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

TEL İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesine karşı yüzlerce gösterici, ülkenin en büyük sivil havacılık terminali Ben Gurion Havalimanı'nda toplandı.

Göstericiler, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı oluşturulan protesto hareketinin çağrısı üzerine Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na geldi. Bunun üzerine İsrail polisi yüzlerce takviye birlikle havalimanı içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

İsrail bayrakları ve Netanyahu hükümeti karşıtı döviz, pankart, afişler taşıyan protestoculardan bazıları havalimanı yolcu terminaline girdi. Hükümetin düzenlemesinin yargının yetkilerini kısıtlayacağını savunan göstericiler, "Demokrasi", "Bu hükümet suçlu" sloganları attı.

İsrail polisi, yolcu terminaline giren göstericileri dışarı çıkarmak için güç kullandı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Havalimanındaki bazı turistler şaşkınlık içinde olayları izledi.

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İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, 4 göstericinin gözaltına alındığını, havalimanındaki araç trafiğini aksatmaya çalışan ve kamu düzenini bozan diğer kişilerin de tespit edildiğini belirtti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı çıkan göstericiler sabah saatlerinde de Hayfa Limanı'nda toplanmıştı. İsrail bayrakları ve Netanyahu hükümeti karşıtı pankart, afiş ve dövizler taşıyan yüzlerce gösterici, kamyonların limana girişini engellemiş, protestocuları alandan uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi ile göstericiler arasında arbede çıkmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu, yakın zamanda hükümetin "yargı reformuna" ilişkin "pratik adımlar atacaklarını" açıklamıştı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.

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