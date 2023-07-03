Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar

Çorum’daki altın rafinerisiyle tek başına Türkiye’nin ihracatının yüzde 3’ünü yapıyor.

Çorum’daki altın rafinerisiyle tek başına Türkiye’nin ihracatının yüzde 3’ünü yapan Ahlatcı Şirketler Grubu’nun Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın hikayesini yazdı: “Ahmet Ahlatcı, rafinerinin ana şirketi olan Ahlatcı Holding'i kırk yıl önce tek bir kuyumcu dükkânı olarak kurdu. Holding, bugün altı sektörde 43 şirketle Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri haline geldi. Koç ve Sabancı gibi aileleri geride bıraktı. (…) Ahlatcı'nın büyümesinin arkasındaki güç, Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki ekonomi yaklaşımıyla enflasyon yükselip, TL değer kaybettikçe daha fazla rağbet gören altın. Ahlatcı'nın piyasadaki ağırlığı, Erdoğan'ın piyasa müdahalelerinden ürken yabancı para kaçtıkça diğer yerel aracı kurumlarla birlikte arttı. Ahlatcı, Borsa İstanbul'da günlük 100 milyon dolarlık işlem yapan bir menkul kıymetler firması ve aracı kurumun sahibi. Şimdi de bir banka alıyor.

"Ahmet Ahlatcı, rafinerinin ana şirketi olan Ahlatcı Holding'i kırk yıl önce tek bir kuyumcu dükkânı olarak kurdu.

Holding, bugün altı sektörde 43 şirketle Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri haline geldi. Koç ve Sabancı gibi aileleri geride bıraktı

Ahmet Ahlatcı, şirketini kırk yıl önce bir kuyumcu dükkânı olarak kurdu. Şirket büyüyerek ülkenin en büyük holdinglerinden biri haline geldi. Türkiye’nin antik kalıntılarıyla ünlü Anadolu bölgesinin engebeli, tepelik bir köşesinde, Ahlatcı Metal Rafinerisi’nin cam ve çelikten yapılmış modern merkezini gözden kaçırmak imkansız.

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Önünde bir fıskiye, yontulmuş süs bitkileri ve dev bir cam elmas bulunan bina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaratılan zenginliğin bir anıtı. Aynı zamanda kurucusunun, ülkeyi ve ekonomisini kendi imajına göre şekillendiren bir liderin gölgesinde nasıl geliştiğinin de kanıtı.

Bloomberg' e göre: Ahmet Ahlatcı, rafinerinin ana şirketi olan Ahlatcı Holding’i kırk yıl önce tek bir kuyumcu dükkânı olarak kurdu. Holding, aralarında enerji ve finansın da bulunduğu altı sektörde 43 şirketle Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri haline geldi.

Net serveti 5 milyar doların üzerinde: Servetin sırrı altın

Erdoğan yeni bir seçim zaferinin ardından Türkiye’deki hakimiyetini pekiştirirken, 65 yaşındaki Ahlatcı halihazırda ülkenin en zengin kişilerinden biri. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre net serveti 5 milyar doların üzerinde. Ahlatcı, birkaç yıl içinde, sanayi grupları nesiller boyu ekonominin temel direkleri olan Koç ve Sabancı aileleri gibi hanedan üyelerini geride bıraktı. Ahlatcı’nın büyümesinin arkasındaki güç, Erdoğan’ın alışılmışın dışındaki ekonomi yaklaşımı altında enflasyon yükseldikçe ve para birimi değer kaybettikçe daha fazla rağbet gören altın.

Ancak Ahlatcı’nın yükselişi, iktidarını üçüncü on yıla taşıyan bir liderin sadakat ve fırsat hikâyesi. Ahlatcı’nın yükselişi Erdoğan’ınkini yansıtıyor. Cumhurbaşkanı’na yurtdışı gezilerinde eşlik eden Ahlatcı, Erdoğan’ın desteğinin temelini oluşturan Türkiye’nin muhafazakar bölgelerinden geliyor.

Bölgeden gelen sanayiciler ekonomiyi canlandırdı ve hastaneler ve otoyollar gibi önemli altyapılar geliştirdi. Brüksel’deki German Marshall Fund’da kıdemli bir araştırmacı olan Kadri Taştan, “Bu projeler sıradan bir vatandaş için son derece görünür” diyor. “Ama aynı zamanda başarı öyküleri yaratırken – altyapı oluştururken, yollar inşa ederken – yakın arkadaşlarınızı, çevrenizi de zenginleştiriyorsunuz.”

Bloomberg Milyarderler Endeksi Ahlatcı’nın net servetini, Ahlatcı Holding’in kuyumculuk ve rafineri işletmelerinin bildirdiği gelir rakamlarına dayanarak ve bunları halka açık emsalleriyle karşılaştırarak hesapladı. Ayrıca şirketin sahip olduğu bir alışveriş merkezinin ve hisseleri borsada işlem gören bir gaz dağıtım şirketindeki hissesinin değerini de içeriyor. dedi.