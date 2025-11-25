İsrail’de Genelkurmay–Bakanlık Krizi Derinleşiyor: Netanyahu Acil Toplantıya Çağırdı

İsrail ordusu ile siyasi kanat arasındaki gerilim, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 7 Ekim soruşturması konusundaki anlaşmazlığıyla tırmandı. Bakan Katz, Zamir tarafından hazırlanan soruşturma raporunun Savunma Bakanlığı denetçisi tarafından yeniden değerlendirilmesi ve bu süre zarfında ordudaki atamaların dondurulması talimatını verdi.

ZAMİR: BAKAN'IN RAPORA ŞÜPHEYLE YAKLAŞMASI ŞAŞIRTICI

Genelkurmay Başkanı Zamir, Bakan Katz'ın yeniden inceleme talimatını Golan Tepeleri'ndeki tatbikat sırasında medyadan öğrendiğini belirterek sert bir yanıt verdi. Zamir, ordunun üst düzey komutanlarının yedi ay boyunca çalışarak hazırladığı raporun siyasi amaçlarla hazırlanmadığını vurguladı. Savunma Bakanı'nın kendisine sunulan rapora şüpheyle yaklaşmasını "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.

Zamir, atadığı heyetin yüzlerce tanığı dinlediğini ve profesyonel bir inceleme yürüttüğünü belirterek, Savunma Bakanlığı denetçisi tarafından yapılacak 30 günlük alternatif incelemenin hükmü olmadığına işaret etti.

"TEK KURUM BİZİZ" VE SİYASİ KADEMEYE MESAJ

Zamir, "İsrail ordusu, ülkede kendi başarısızlıklarını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bunların sorumluluğunu üstlenen tek kurumdur" diyerek siyasi kademeye mesaj gönderdi.

Genelkurmay Başkanı, daha fazla inceleme gerekmesi durumunda, bunun askeri ve siyasi kademe arasındaki etkileşimi de inceleyecek "objektif ve bağımsız bir komisyon" tarafından yapılması gerektiğini savundu. Ayrıca, atamaların dondurulmasının orduya zarar vereceğini kaydeden Zamir, Bakan'ın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını vurguladı.

NETANYAHU ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Yaşanan bu kamuoyu önündeki şiddetli tartışmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu harekete geçti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir'i, kamuoyu önündeki tartışma hakkında izahat almak için toplantıya çağırdı.