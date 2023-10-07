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Dünya İsrail'de büyük şok! Hamas şehre sızdı, savaş durumu ilan ettiler
Dünya

İsrail'de büyük şok! Hamas şehre sızdı, savaş durumu ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-10-07 10:15:00 - 2023-10-07 11:10:39

Hamas’ın askeri kanadı İsrail’e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıkları duyurarak gece boyunca 5 bin roket fırlattıklarını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise gece boyunca devam eden roket saldırısı sonrasında bu sabah ‘savaş durumu alarmı’ ilan etti.

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyonun başladığını duyurdu. Gazze'den atılan onlarca rokette şimdiye kadar bir kadın öldü, sayısız bina ve araç alevler içinde kaldı. Başbakanlık ofisi, saldırılar nedeniyle acil toplandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda bir kişinin öldüğünü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğrulayarak 15 de yaralının olduğunu açıkladı.

Söz konusu açıklamada yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi. İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girmeyi başardı. Filistinli grupların, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı aktarıldı.

İSRAİL SAVAŞ DURUMU İLAN ETTİ

Saldırılar sonrasında açıklamalarda bulunan İsrail ordusu konuyla ilgili 'Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ise İsrail sınırlarına 5 bin roket attıklarını kaydetti. Filistin halkının bir devrim yapmak üzere olduğunu öne süren Dayf, 'Elinde silahı olan herkesi' desteğe çağırdı.
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HALK ŞAŞKIN

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in muhabiri, Al Jazeera'ye 'Buradaki insanlar için büyük bir sürpriz oldu, çoğu israilli endişeli ve şaşkın' ifadelerini kullandı. Al Jazeera'nin canlı bloğunda yer alan ayrı bir gelişmede ise Batı Şeria'daki Hamas'ın başkan yardımcısı Salih el Aruri'nin açıklamalarına yer verildi. Aruri, 'Hepimiz bu savaşta mücadele etmeliyiz, özellikle de Batı Şeria'daki direniş savaşçıları' dedi.

HAMAS SINIRDAN SIZDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ülkenin güneyinden bölgeye sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini kontrol altına aldı. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve bazı askerlerin yaralandığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometrelik bir alanı askeri bölge ilan etti. İsrail'deki Kanal12 televizyonu ise Gazze'den 4 ayrı Filistinli grubun sınırdan içeri girdiğini aktardı.

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Yorumlar

Orhan İnan

Rabbim muvaffak eylesin. Yıllardır süren zulüm bu harekat ile son bulur inşallah. Diğer İslam ülkeleri sessizce olacakları seyredecek yine. Türkiye başlayacak İsrail kıyımına tepki gösterecek ancak o da dikkate alinmayip İsrail iştahla çoluk çocuk öldürmeye devam edecek. Ta kana doyana kadar. Biz de gözü yaşlı bir şekilde dua etmeye devam edeceğiz.

Yasemin

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