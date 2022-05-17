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Dünya İsrail'dan İran açıklaması
Dünya

İsrail'dan İran açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın halihazırda 1000 gelişmiş santrifüj üretimini tamamlamaya çalıştığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 15:15:00 -
İsrail'dan İran açıklaması

Ülkenin kuzeyindeki Reichman Üniversitesinde düzenlenen panelde konuşan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın araştırma ve üretim alanında dönüşü olmayan bilgi ve deneyim birikimini sürdürdüğünü söyledi.

Tahran yönetiminin halihazırda 1000 gelişmiş santrifüj üretimi ve montajını tamamlamaya çalıştığını aktaran Gantz, "İran ilk bombanın yapımına yetecek bileşenleri toplamaya birkaç hafta uzaklıkta. Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 60 kilogram uranyuma sahip. Uranyum metali de yüzde 20 oranında zenginleştirilen maddeden üretilebiliyor." dedi.

İran'ın aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının tesislerine ulaşmasını engellediğini aktaran Gantz, "Natanz Nükleer Tesisinin de bunlara dahil olduğunu" dile getirdi.

Mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmek üzere yarın ABD'ye gitmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı Gantz, İran'ın sahip olduğu uzun menzilli stratejik silahlarda geçen yıl artış yaşandığına dikkati çekti.

İran'la mücadelenin bölgesel ve uluslararası düzeye çıktığına işaret eden Gantz, İran'ın bölgedeki uzantılarının petrol sahaları ve havalimanlarına da saldırılar düzenlediğine vurgu yaptı.

Gantz, İran'ın hassas silahlarını Suriye'ye taşımasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, İran'a bağlı Irak ve Yemen'deki grupların elindeki silahların da geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Ed

Çok kıymetli sayın Herzoga sesleniyorum bir an önce nükleer çalışması iran’ın durdurulmalı hem İsrail için hem Türkiye için hem dünya için bu gerekli saygılar sunuyorum
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