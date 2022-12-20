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Dünya İsrail zindanlarında kanser hastası Filistinli şehit oldu
Dünya

İsrail zindanlarında kanser hastası Filistinli şehit oldu

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanesinde müebbet hapse mahkum kanser hastası Filistinli Nasır Ebu Hamid'in tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:58:00 - 2022-12-20 10:02:44
İsrail zindanlarında kanser hastası Filistinli şehit oldu

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli mahkumun İsrail'in Assaf Harofeh Hastanesinde hayatını kaybettiği, İsrail Hapishaneler İdaresinin Ebu Hamid'i "kasıtlı tıbbi ihmal politikasıyla" öldürdüğü belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada da Ebu Hamid'in hayatını kaybetmesiyle 1967'den beri İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 233'e ulaştığı ve bunların 74'ünün tıbbi ihmal nedeniyle öldüğü aktarıldı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistinli Ebu Hamid, Fetih hareketine bağlı "El-Aksa Şehitleri Tugaylarının kurulmasına katılmak" ve "İsrail ordusuna yönelik operasyonlar yürütmek" suçlarından 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ebu Hamid, 2002'den beri İsrail hapishanesinde bulunuyordu.

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, son evre akciğer kanseri Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

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