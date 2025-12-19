İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye'ye karşı birleşti!

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Türkiye'nin bölgedeki rolünü azaltmaya yönelik bir girişim olduğuna ortamda Yunan ve Güney Kıbrıs ordularından üst düzey isimlerle bir araya geldi.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan 11'in Salı akşamı bildirdiğine göre, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki etkisini azaltmayı amaçladığına inanılan bir toplantıda Yunan ve Güney Kıbrıs hava kuvvetlerinin üst düzey subaylarıyla bir araya geldi.

Kıbrıs'ta yapılan toplantı, üç ülkenin de "Türkiye'nin bölgede, özellikle de Suriye'de varlığını güçlendirdiği yönündeki endişelerini paylaştığı" bir ortamda gerçekleşti.

İsrail de Türkiye'nin Gazze'deki olası etkisinden endişe duyuyor ve kısa bir süre önce önerilen Uluslararası İstikrar Gücü'nün bir parçası olarak herhangi bir Türk askerinin harap olmuş bölgeye girmesine izin vermeyi reddetti.

Söz konusu toplantıda güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, hava sahalarındaki faaliyetler ve İsrail'in geçtiğimiz Haziran ayında İran ile çatışması sırasında daha önce güvendiği bölgedeki hava kuvvetleri ile ittifakların güçlendirilmesi konularını ele aldılar.

Kan 11'in haberine göre Yunanistan şu anda İsrail'den hava savunma sistemleri ve topçu bataryaları satın almak için görüşmeler yürütüyor ve bir hava savunma şemsiyesi kurmaya çalışıyor.

Hava kuvvetleri subaylarının toplantısı, Yunanistan Başbakanı

Kiryakos Miçotakis'in Gazze'deki savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere Kudüs'ü ziyaret etmeye hazırlandığı sırada gerçekleşti.

Yunan To Vima gazetesi Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides'in de toplantıya katılacağını ve Atina'nın “Doğu Akdeniz'de çok taraflı işbirliği planlarını teşvik etmeye hevesli olduğunu” bildirdi.

2019 yılında İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, ABD ile birlikte Doğu Akdeniz'de işbirliği için bir “3+1” mekanizması kurdu.

Türkiye'yi dışlama çabasının bir parçası olarak görülen bu mekanizma son yıllarda büyük ölçüde atıl kaldı. Ancak Yunanistan'ın bu mekanizmayı yeniden canlandırmaya çalıştığı bildiriliyor.

İsrail medyası kısa bir süre önce Türkiye'nin İsrail'in itirazlarına rağmen Gazze'ye asker göndermeye çalıştığını ve diğer ülkelerin oraya asker gönderme konusundaki isteksizliğinin ABD Başkanı Donald Trump'ın önerilen Uluslararası İstikrar Gücü'ne Türkiye'nin katılımından başka seçeneği kalmayacağı anlamına geldiğini umduğunu bildirdi.

Ancak Türkiye, Salı günü Katar'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu güce ilişkin bir konferansa davet edilmedi.

Kaynak: Mepa News, The New Arab