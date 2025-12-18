Emniyet Genel Müdürlüğü 'Başkanlık' modeline geçiyor
Türk Polis Teşkilatı’nda tarihi dönüşüm! İçişleri Bakanlığı, 350 bin personelli dev yapıyı "Emniyet Başkanlığı" modeline taşımaya hazırlanıyor. Yeni teşkilat kanunuyla bazı birimlerin statüsü yükseltilirken, polisler için beklenen "12-36" mesai müjdesi de resmileşti.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) kurumsal yapısını ve çalışma şartlarını kökten değiştirecek yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını tamamladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teşkilatın çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılacağını duyurdu.
DAİRE BAŞKANLIKLARI GENEL MÜDÜRLÜK OLUYOR
Hazırlanan yeni teşkilat kanununa göre, EGM’nin adı Emniyet Başkanlığı olarak değiştirilecek. Bu yapısal devrimle birlikte:
-
Mevcut yapıda yer alan kritik daire başkanlıklarının statüsü "Genel Müdürlük" seviyesine çıkarılacak.
-
Karar alma süreçleri hızlandırılarak teşkilatın operasyonel kapasitesi artırılacak.
-
Yeni model, hazırlıkların ardından TBMM’ye sunulacak.
POLİSLERE 12-36 MESAİ MÜJDESİ
Sadece idari yapı değil, personelin çalışma sistemi de değişiyor. Bakan Yerlikaya, personel sayısının artmasıyla birlikte yıllardır beklenen "dört gruplu" sisteme geçileceğini açıkladı:
-
Yeni Düzen: Polisler 12 saat çalışacak, 36 saat dinlenecek.
-
Uygulama Takvimi: Personel eksikliğinin giderilmesiyle birlikte bu model, önümüzdeki yıl itibarıyla kademeli olarak hayata geçirilecek.
Ekonomi
Memur ve memur emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Polis, öğretmen, doktor maaşları ne kadar oldu, kim kaç TL alacak?