Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması: 'Olmazsa olmaz unsurlarımızdan bir tanesi'

Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde vites yükseltti. Nükleer enerjiyi Türkiye için "olmazsa olmaz" olarak niteleyen Bayraktar, Ankara’daki su fiyatları üzerinden de yerel yönetimlere yüklendi: "Su faturaları elektriği geçti!"

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerine konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, nükleer enerjiden doğal gaz yatırımlarına, su zamlarından bütçe hedeflerine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER ENERJİ ENERJİ GÜVENLİĞİMİZİN SİGORTASIDIR"

Bakan Bayraktar, dünyada 60'tan fazla reaktörün inşa edildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinin stratejik önemine değindi.

"Nükleer enerji, ülkemizin enerji geleceği ve karbon emisyonu üretmeden temiz enerji sağlanabilmesi için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Akkuyu’da nükleer güvenliği en üst seviyede tutarak taviz vermeden ilerliyoruz."

ANKARA'DA "SU" TARTIŞMASI: "RESRMİ RAKAMLARI SÖYLÜYORUM"

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki su zamlarını eleştiren Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile aralarındaki mesajlaşmayı da açıkladı. Bayraktar, "Başkan bana 'zam yapmadık' dedi ama rakamlar ortada" diyerek şunları söyledi:

  • Kaynak ASKİ: "Biz bu rakamları kendi kafamızdan uydurmadık, ASKİ'nin resmi web sitesinden aldık."

  • Fatura Kıyaslaması: "Ankara'da yaşıyoruz ve biliyoruz; su faturaları şu an elektrik fiyatlarının çok üzerinde seyrediyor."

VARTO’YA 2026’DA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Bakan Bayraktar, enerji ağını genişletme çalışmaları kapsamında Niğde’nin tüm ilçelerine doğal gaz ulaştırıldığını belirtti. Muş’un Varto ilçesi için de takvimi paylaştı: "2026 yılında çalışmalar başlıyor, boru hattıyla doğal gazı vatandaşlarımıza sunacağız."

Görüşmelerin sonunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

 

