  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rutte: Ukrayna’nın NATO üyeliği şu aşamada gerçekçi değil

Hulki Cevizoğlu ‘Cumhuriyeti CHP kurmadı’ dedi, CHP’liler AK Parti’lilere saldırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Başkanlık' modeline geçiyor

Cumhurbaşkanı başdanışmanından Sabancı Üniversitesine Cuma namazı tepkisi: Hakimler bile duruşmaya ara veriyorsa sen de vereceksin!

Galatasaray zorlandı ama kazandı

Murat Alan Söz Meydanı'nda konuştu: Ben bunu bir hezeyan gibi görüyorum

Burak Ateş ne iş yapıyor?

Perinçek’ten Yeşil’i hortlatıp, ‘Apo petrolden de pay istiyor’ diyen Saygı Öztürk’e tepki: Süreci dinamitliyor

GAİN Medya soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Kılıç'tan çarpıcı iddialar: ortalık karıştı
Gündem Başkent’ten Marmara’ya toplu taşımada yılın ilk sürprizi!
Gündem

Başkent’ten Marmara’ya toplu taşımada yılın ilk sürprizi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkent’ten Marmara’ya toplu taşımada yılın ilk sürprizi!

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, yeni yılın ilk günü yolcular için ücretsiz hizmet sunacak. Vatandaşlar, yılın ilk gününde kent içi ulaşımı ücretsiz kullanarak konforlu ve hızlı seyahat etme fırsatı bulacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!
Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!

Gündem

Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!

Yılbaşı öncesi "fahiş fiyat" denetimi
Yılbaşı öncesi "fahiş fiyat" denetimi

Gündem

Yılbaşı öncesi "fahiş fiyat" denetimi

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: "Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?"
Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

Gündem

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23