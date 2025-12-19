Rutte: Ukrayna’nın NATO üyeliği şu aşamada gerçekçi değil

  • İSTANBUL
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’nın üyelik hayallerine set çekti. Başta ABD, Macaristan ve Slovakya olmak üzere müttefikler arasında oy birliği sağlanamadığını belirten Rutte, Kiev’in katılımının pratik açıdan mümkün olmadığını resmen ilan etti.

NATO’nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya ziyareti sırasında Ukrayna’nın İttifak’a üyeliği konusunda "prensip" ve "pratik" ayrımı yaparak mevcut durumun fotoğrafını çekti. Rutte, Ukrayna’nın başvuru hakkı olsa da masadaki engellerin aşılamadığını vurguladı.

OY BİRLİĞİ ENGELLİ: ABD VE DİĞERLERİ ONAY VERMİYOR

Polonya Savunma Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rutte, bazı müttefiklerin Ukrayna’nın üyeliğine açıkça karşı çıktığını söyledi:

  • Engeller: ABD, Macaristan ve Slovakya’nın başını çektiği bir grubun itirazı nedeniyle üyelik için gereken oy birliği sağlanamıyor.

  • Pratik Durum: Rutte, bu direnç nedeniyle Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin şu an için imkansız olduğunu belirtti.

3 KATMANLI GÜVENLİK PLANI

Üyelik gerçekleşmese de olası bir barış anlaşması sonrası Rusya’yı durdurmak için üç aşamalı bir güvenlik kalkanı üzerinde çalışıldığını açıklayan Rutte, bu katmanları şöyle sıraladı:

  1. Ukrayna Ordusu: Kendi savunma kapasitesinin artırılması.

  2. Gönüllüler Koalisyonu: İngiltere ve Fransa öncülüğünde destek gücü.

  3. ABD Garantisi: Washington'ın sağlayacağı stratejik güvenceler.

POLONYA'DAN "BARIŞ" MESAJI

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ise toplantıda önemli bir gelişmeyi paylaştı. Ülkesindeki Patriot sistemlerinin artık savaş koşullarına hazır olduğunu duyuran Bakan, ABD'deki yönetim değişikliğiyle birlikte barış umutlarının 2024 yılına göre daha da arttığını ifade etti.

 

