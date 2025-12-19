Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'den paylaşım: Sorusuna cevap verdi! İşte ilgili son veriler

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan Danla Bilic serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gündeme gelen (Neslihan Damla Akdemir) Danla Bilic, test verdi mi sorusuna cevap verdi.

Uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan Danla Bilic serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilic, ''Devletim test istemiş vermez miyiz? Şafakta alınmadık da demeyiz. Canım jandarma gözaltına mı alındılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize teşekkür ederim komutanlarım.'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan isimler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

DANLA BİLİC: DEVLETİM TEST İSTEMİŞ VERMEZ MİYİZ?

Danla Bilic serbest bırakılmasının ardından Instagram hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Bilic paylaşımında şunları söyledi: "Devletim test istemiş vermez miyiz? Şafakta alınmadık da demeyiz. Canım jandarma gözaltına mı alındılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize teşekkür ederim komutanlarım."

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI! NE OLMUŞTU?

Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, işlemlerin ardından getirildikleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakıldı.

Danla Bilic gözaltına mı altına mı alındı sorusu, yapılan operasyonla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alındı. . Peki Danla Bilic kimdir, kaç yaşında, nereli?

Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Danla Bilic, üniversiteyi bırakmıştır. Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınıyor. Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir’dir.

