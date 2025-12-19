  • İSTANBUL
Mezarda rakı rezaletine Külliye'den sert tepki: Mezarlıklar inancımıza meydan okunacak yer değildir
Mezarda rakı rezaletine Külliye'den sert tepki: Mezarlıklar inancımıza meydan okunacak yer değildir

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtiği rezalet görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek de sert sözlerle eleştirdi. Kamer Genç’in mezarı başında içki içilmesinin Alevi inancıyla ilişkilendirilmesine tepki gösteren Özzeybek eleştirerek, “Mezarlıklar ne kadehlerin tokuşturulacağı mekânlar ne de inancımıza meydan okunacak mecralar değildir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP Tunceli Eski Milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtiği anları gösteren görüntüler ülke genelinde tepki çekerken  Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Mezar başında içki içilmesi olayı ne yolumuzda ne de toplumsal yaşamımızda yeri olan bir konu değildir" diyen Özzeybek açıklamasında şunları ifade etti:

MADDE ETKİSİ ALTINDA…

"Mezarı başında içki içilen Rahmetli Kamer Genç’in Alevi kimliği üzerinden bu olayın Alevilerle ilişkilendirilmesi de kabul edilemezdir. Mezar başında ne yapılıp ne yapılmayacağını yaşını başını almış, mevki makam sahibi olmuş insanların bilmesi gerekir. Mezarlıklar ne kâğıtlarla sarılmış kadehlerin tokuşturulacağı mekânlar ne de inancımıza meydan okunacak mecralar değildir, olmamalıdır. Haber programı sunucusu Kübra Par’ın canlı yayında ‘Alevi inancında dedelerin mezarına şarap dökme geleneği olduğuna dair iddialar var’ sözleri de şayet madde etkisi altında söylenmediyse bize düşen kendisini önce kınayıp ardından şifa dilemektir."

